Mike Cees und Silvia haben sich in der Türkei getroffen

Reality-TV-Stars Mike Cees (38) und Silvia Wollny (60) haben sich nun in der Türkei getroffen und dabei offenbar einige Gemeinsamkeiten entdeckt. Wie Mike in seinem Beitrag auf Instagram schrieb, war das Treffen nicht nur privater Natur. Er beschreibt es als eine Reise voller intensiver Gespräche, Respekt und gegenseitigem Verständnis. Beide fühlen sich vor allem durch eines verbunden: Sie sehen sich als Zielscheiben von Hetze, Lügen und öffentlichen Angriffen. Mike und Silvia wollen nun offenbar gemeinsam aktiv werden.

Laut Mikes Beitrag war die gemeinsame Zeit in der Türkei nicht nur von Spaß und Lachen geprägt, sondern auch von einem klaren Entschluss: "Uns verbindet der Wille, nicht länger zuzusehen, wenn Menschen für Klicks diffamiert, Familien zerstört und Existenzen bedroht werden." Offenbar möchten Mike und Silvia gemeinsam Themen ansprechen, die ihrer Ansicht nach zu lange unter den Teppich gekehrt wurden. Das Ganze könnte Teil von Mikes Serie an Statements sein. Sie kritisieren "Systeme", die sie für die Angriffe und den Druck auf Personen des öffentlichen Lebens verantwortlich machen. Mike richtet sich an Silvia: "Danke an Silvia für ihre Stärke, ihren Mut und ihre Offenheit."

Sowohl Mike als auch Silvia sind keine Unbekannten in der Reality-TV-Welt. Während Silvia als Familienoberhaupt in ihrer Sendung Die Wollnys bekannt wurde, erlangte Mike vor allem durch seine Teilnahme an Formaten wie Temptation Island und Das Sommerhaus der Stars Bekanntheit. Es scheint, als hätten sie während ihres Treffens neue Kraft geschöpft und möglicherweise eine überraschende Freundschaft gefunden, geprägt durch ähnliche Erfahrungen. Was genau die beiden nun planen, bleibt offen. Mike schreibt: "Das war mehr als nur eine Reise. Das war der Anfang."

Collage: RTL, RTLZWEI Collage: Mike Cees und Silvia Wollny

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, März 2025

ActionPress / AEDT Mike Cees im Juli 2022