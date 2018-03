Diese Nachricht kommt überraschend! Boxer Wladimir Klitschko (41)hat gerade bekanntgegeben, dass er seine Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Er hängt nach unglaublichen 21 Jahren im Profisport die Boxhandschuhe an den Nagel. In einem Statement auf seinem Youtube-Kanal äußert sich der Ukrainer zu der Neuigkeit: "Es gibt immer einen Punkt im Leben, an dem wir ein neues Kapitel beginnen und neue Herausforderungen annehmen müssen. [...] Und es ist genau jetzt der Zeitpunkt, diesen Wendepunkt einzuläuten." Nach seiner Niederlage am 29. April gegen Anthony Joshua (27) sollte im November eigentlich ein Rückkampf in Las Vegas stattfinden. Auf den müssen die Boxfans nach dieser Nachricht wohl verzichten...



