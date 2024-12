Wladimir Klitschko bereitet sein Comeback im Boxring vor

Waren die Gerüchte also doch wahr? Wladimir Klitschko (48) plant sein Comeback! Der ehemalige Weltmeister bestätigte seine Boxpläne vor wenigen Stunden gegenüber der Münchner Abendzeitung. "Ich bin bereit, die nächste Herausforderung anzunehmen", erklärt Wladimir und fügt hinzu, "immer bereit" zu sein, "Herausforderungen zu meistern". Mit welchen Gegnern er es zukünftig im Boxring aufnehmen möchte, verriet der Profisportler bislang aber noch nicht.

Wladimir beendete seine beeindruckende Karriere im August 2017, nachdem er gegen Anthony Joshua (35) durch einen technischen K. o. in der elften Runde verloren hatte. Zusammen mit seinem älteren Bruder Vitali (53) dominierte er über ein Jahrzehnt das Schwergewichtsboxen und brachte zahlreiche Titel nach Hause. Bereits vergangenen Monat wurde darüber spekuliert, dass der in der Ukraine geborene Boxer vorhat, wieder in den Ring zu steigen. Demnach sei ein Kampf gegen den britischen Schwergewichtsboxer Daniel Dubois geplant gewesen. Wie Daily Mail berichtete, sollen bereits Verhandlungen stattgefunden haben, die aber wieder abgebrochen wurden. Als Grund dafür wurden Bedenken bezüglich des großen Altersunterschieds vermutet, da Daniel 21 Jahre jünger als der Ex-Champion ist.

Vergangenen Monat wagte eine weitere Box-Legende ein Comeback. Auch Mike Tyson (58) traute sich zu, gegen einen deutlich jüngeren Gegner anzutreten. Der Kampf im AT&T Stadium in Arlington, Texas wurde zu dem Boxevent des Jahres. Der 58-Jährige kassierte aber in seinem ersten offiziellen Kampf nach 19 Jahren eine klare Niederlage gegen den YouTuber Jake Paul (27).

Getty Images Wladimir Klitschko, Profiboxer

Getty Images Mike Tyson und Jake Paul im November 2024

