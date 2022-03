Die beiden halten weiterhin zusammen! Schon 2010 hatte Hollywoodschauspielerin Hayden Panettiere (32) den einstigen Boxer Wladimir Klitschko (45) durch gemeinsame Freunde kennengelernt. Nach einem Jahr trennten sich die zwei zunächst – doch lange hielten sie es nicht ohneeinander aus. 2014 kam schließlich ihre Tochter Kaya zur Welt, bevor das Paar 2018 erneut getrennte Wege ging. Trotz ihrer Differenzen ziehen Hayden und Wladimir ihren Nachwuchs seitdem gemeinsam auf – und das klappt offenbar ziemlich gut!

Wie ein Insider jetzt gegenüber Us Weekly verriet, arrangieren sich die Ex-Partner gut: "Sie haben eine großartige Co-Parenting-Beziehung und sogar eine Freundschaft!" Obwohl Hayden ihre Tochter, die in der Ukraine lebt, gerne öfter sehen würde, klappe die Kommunikation bestens: "Sie telefonieren oft via Video und sie fragt immer bei ihr nach!" Zudem halte die 32-Jährige ihren Ex für einen tollen Papa, der sich viel kümmere.

Wie nah sich die Verflossenen stehen, machte Hayden erst vor wenigen Tagen klar. Im Zuge des Krieges, der gerade zwischen Russland und der Ukraine herrscht, teilte die Schauspielerin emotionale Worte: "Ich bete für meine Familie und Freunde dort und für alle, die kämpfen. Ich wünschte, ihr hättet mehr Unterstützung und ich wünschte, ich wäre dort und würde mit euch kämpfen!"

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Getty Images Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko beim Steiger Award, 2011

Getty Images Hayden Panettiere im Jahr 2011

