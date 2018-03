Dieser Hit ist ganz schön heiß! Sarah Joelle Jahnel (28) ist wahrlich kein Kind von Traurigkeit. Ob mit Freundin Micaela Schäfer (33) oder im Dschungelcamp – die Kölnerin zeigt einfach gern, was sie zu bieten hat. Nach vielen Schlagzeilen und Reality-Formaten will Sarah aber nun wieder musikalisch durchstarten und gibt sich in ihrem neuen Video zu "Nicht für immer" ziemlich versext! Ob splitternackt im Bett oder in eindeutiger Pose in der Dusche – so ganz lassen kann es Sarah nicht...



