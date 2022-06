Sarah Joelle Jahnel (32) schwebt auf Wolke sieben! Bekannt wurde die Mutter einer kleinen Tochter durch ihre Teilnahme bei DSDS im Jahr 2013. Danach sah man sie in diversen TV-Formaten wie Promi Big Brother oder dem Dschungelcamp. Vor Kurzem zog Sarah Joelle mit ihrem Ex-Freund Dominik Wirlend für die Show Prominent getrennt in eine südafrikanische Villa – allerdings schafften sie es nur auf den zweiten Platz. Jetzt teilte der Reality-TV-Star süße Liebes-News: Sarah Joelle hat einen neuen Freund!

Pünktlich zum halbjährigen Beziehungsjubiläum postete Sarah Joelle eine Bilderreihe mit ihrem Freund! Unter dem Instagram-Post schrieb sie glücklich: "Sechs Monate", wobei sie die Caption mit einem schwarzen Herz verzierte. Wer der neue Mann an Sarah Joelles Seite ist, bleibt allerdings noch unbekannt: Auf jedem Bild verdeckt die 32-Jährige das Gesicht ihres Liebsten mit verschiedenen Herz-Emojis! Allerdings scheint Sarah Joelles Partner bereits ihre Tochter Lia zu kennen – auf zwei der zehn Aufnahmen sieht man das frisch verliebte Paar mit Sarah Joelles Sprößling.

Sarah Joelles Fans sind auf jeden Fall begeistert! "Das Wichtigste ist, dass du glücklich bist!", "Das ist so toll! Ich freue mich für euch!" oder "So süß! Auf weitere schöne Momente mit euch!" freuten sich ihre Follower unter anderem in den Kommentaren.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel im Mai 2022

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel mit Freund und Töchterchen Lia

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel im April 2022

