Der Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen-Cast steht fest! In der neuen Realityshow ziehen acht ehemalige Pärchen in eine Villa und müssen in Teams gegeneinander antreten. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Jenny Elvers (49) und Alex Jolig (59) wurden bereits als erste Kandidaten bekannt gegeben. Doch auch diese sieben Ex-Paare stellen sich der besonderen Herausforderung!

In einer RTL-Pressemitteilung heißt es, dass in dem Format, das ab dem 22. Februar immer dienstags um 20:15 ausgestrahlt werden soll, unter anderem die ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmer Michelle Daniaux und Luigi Birofio mit von der Partie sind. Zu ihren Konkurrenten zählen die einstigen Temptation Island-Kandidaten Lena Schiwiora (25) und ihr einstiger Verlobter Robin Riebling sowie das einstige Bachelor-Girl Meike Emonts und und dessen Verflossener Marcus Muth, die im vergangenen Jahr an der V.I.P.-Variante des Formats teilnahmen. Viele Fans hatten außerdem auf Carina Spack (25) und Serkan Yavuz (28) gehofft – und tatsächlich: Auch das einstige Bachelor in Paradise-Traumpaar ist mit dabei. Darüber hinaus gehen die Sängerin Sarah Joelle Jahnel (32) und ihre Ex Dominik Wirlend ins Rennen um den Sieg.

Cecilia Asoro und Markus Kok bilden ein weiteres Team. Bei dem Model und dem ehemaligen Adam sucht Eva-Kandidaten könnte es sogar Chancen auf ein Liebescomeback geben – die beiden haben wohl noch nicht ganz miteinander abgeschlossen und sehen sich wegen ihres gemeinsamen Hundes noch regelmäßig. Die letzten im Bunde, Doreen Dietel (47) und Patrick Eid, sind sich dagegen seit rund 15 Jahren nicht mehr begegnet.

RTL / Seapoint Marcus Muth und Meike Emonts, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

RTL / Seapoint Robin Riebling und Lena Schiwiora bei "Prominent getrennt"

RTL / Seapoint Patrick Eid und Doreen Dietel, "Prominent getrennt"-Kandidaten

