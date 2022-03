Bei Prominent getrennt fliegen die Fetzen! Die ersten Tage nach der Ankunft in der Villa der Verflossenen liefen noch ziemlich harmonisch ab: Die Ex-Paare lernten sich kennen – und genossen eine entspannte Zeit miteinander. Doch so langsam ziehen die ersten dunklen Wolken auf. Sarah Joelle Jahnel (32) ist sich nämlich sicher, dass Carina Spack (25) ihre Mitstreiter manipulieren will. Sie sucht das Gespräch mit den anderen VIPs, doch das endet in einem heftigen Streit...

Am Abend erklärt die Sängerin ihrer Mitkandidatin Meike Emonts die Situation. "Wir haben uns auf dem Flug hier her unterhalten, auch über dich natürlich. Screenshots hat sie mir auch gezeigt", berichtet sie. In dem Chatverlauf soll Carina heftig gegen die Temptation Island-Bekanntheit gewettert haben. Die Brünette ist deshalb total geschockt – und so langsam spricht sich in der Villa herum, dass Carina angeblich schlecht über sie geredet hat.

Die Blondine wendet sich deshalb persönlich an Meike – und versucht die Situation zu erklären: Laut der gelernten Tierarzthelferin sei nämlich Sarah diejenige gewesen, die ihr zuerst Screenshots von pikanten Chatverläufen gezeigt hatte. "Also für mich kam es schon so rüber, dass du vorab versucht hast, zu manipulieren und mich schlecht dastehen zu lassen. In meinem Kopf war das halt Vorab-Manipulieren, aber wahrscheinlich hattest du gar keine böse Absicht", zeigt sich Meike versöhnlich.

Carinas Teampartner Serkan Yavuz (28) setzt sich währenddessen ebenfalls für seine Ex ein: Er sucht das Gespräch mit Sarah. Doch die Ex-DSDS-Kandidatin lässt sich darauf nicht so wirklich ein. "Ich habe keine Lust mehr mit dir zu sprechen! Das geht an meinem Niveau vorbei", schießt sie gegen ihn.

RTL / Seapoint Sarah Joelle Jahnel bei "Prominent getrennt"

Instagram / carina_spack Carina Spack, "Prominent getrennt"-Kandidatin 2022

RTL / Seapoint Serkan Yavuz, "Prominent getrennt"-Kandidat 2022

RTL / Seapoint Die "Prominent getrennt"-Kandidaten 2022

