Sarah Joelle Jahnel (32) plaudert Details zu ihrer neuen Beziehung aus! Die alleinerziehende Mutter war bereits in verschiedenen TV-Formaten wie dem Dschungelcamp oder Promi Big Brother zu sehen. Zuletzt war sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Dominik Wirlend im Format Prominent getrennt am Start. Erst vor wenigen Tagen verkündete die einstige DSDS-Teilnehmerin nun, dass sie nun wieder in festen Händen ist. Gegenüber Promiflash verriet sie jetzt auch, wo die beiden sich kennengelernt haben!

Im Promiflash-Interview bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin berichtete die Sängerin, dass sie ihren Partner in ihrem Lieblingshotel in Dubai kennengelernt habe. "Ich wollte eigentlich einen Urlaubstag mit meiner Kleinen machen und lag verstrubbelt auf einer Liege und na ja...." Allerdings seien die zwei zu diesem Zeitpunkt keine Unbekannten gewesen! Sie kannten sich schon seit elf Jahren flüchtig. "Vorher hatten wir noch nie Berührungspunkte miteinander. Von daher hat sich das dann schnell entwickelt. Die Sympathie war von Anfang an da und dann ging das schnell", offenbarte die 32-Jährige.

Erst vor wenigen Tagen feierte das Paar schon sein sechsmonatiges Jubiläum. Sarah postete anlässlich dazu eine Reihe von Fotos auf Instagram, die ein paar gemeinsame Momente der beiden zeigen. Sein Gesicht ist dabei aber nie zu sehen. Mit dem letzten Bild teilte die Sängerin dann noch folgendes Zitat: "Man muss mit jemandem bauen, der es genauso sehr will wie man selbst. Ein Power-Paar besteht aus zwei Strippenziehern."

Action Press / Bieber, Tamara Sarah Joelle Jahnel bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin im Juni 2022

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel im April 2022

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel mit Freund

