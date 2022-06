Lüftet Sarah Joelle Jahnel (32) das Geheimnis eines Tages? Für die einstige DSDS-Kandidatin könnte es gerade wohl kaum besser laufen. Seit einem halben Jahr ist die einstige Prominent getrennt-Kandidatin wieder in festen Händen. Auch ihre zweijährige Tochter war von dem neuen Mann an der Seite der Sängerin von Anfang an begeistert. Ihren Followern hat sie zwar von dem Liebesglück berichtet, das Gesicht ihres Partner blieb bisher aber geheim. Promiflash verriet Sarah nun, ob sie ihren Freund doch noch zeigen wird.

Bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin erklärte die 32-Jährige im Gespräch mit Promiflash: "Ein Foto posten und freigeben muss ich an der Stelle noch nicht. Ich finde, es ist relativ frisch." Dennoch sei sich die gebürtige Aachenerin ihrer Sache aber so sicher wie nie zuvor – und will sich ihre Liebe auch nicht von Außen zerstören lassen. "Was kaum einer weiß, kann auch niemand zerstören", merkte Sarah an.

Ihren Partner kennt die einstige Dschungelcamperin sogar schon seit elf Jahren. Allerdings waren sie einander nur flüchtig bekannt gewesen, ehe sie sich in Sarahs Lieblingshotel in Dubai begegneten. "Ich wollte eigentlich einen Urlaubstag mit meiner Kleinen machen und lag verstrubbelt auf einer Liege und na ja....", erinnerte sie sich an das Aufeinandertreffen.

Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel mit ihrem Freund und ihrer Tochter

Anzeige

Action Press / Bieber, Tamara Sarah Joelle Jahnel bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin im Juni 2022

Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel mit Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de