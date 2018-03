Schlagersängerin Melanie Müller (29) ist eine richtige Powerfrau! Obwohl sie bereits im siebten Monat schwanger ist, steht sie tagsüber hinter dem Grill ihrer Würstchenbude Grillmüller oder werkelt in ihrer Kneipe herum. Abends performt sie außerdem auf den Bühnen am Ballermann. Im Promiflash-Interview verrät sie, wie sie die viele Arbeit trotz Schwangerschaft bewältigt bekommt: "Na ja, also eigentlich versuche ich, bis zur letzten Minute vorher auf dem Sofa zu liegen, gerade bei den Temperaturen. Aber ansonsten gehe ich meistens eine halbe Stunde vorher in die Grillbude, mache da ein paar Fotos, Autogramme, nehme meine Fans mit, schleppe die alle mit zu meinem Auftritt." Nach alledem gehe sie direkt nach Hause. Selbst Workaholic-Melli muss mit einem Kind unter dem Herzen ein wenig Rücksicht auf sich nehmen!



