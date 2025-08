Haarausfall: So stark litt Marlene Lufen unter Wechseljahren

Marlene Lufen (54) hat in ihrem Podcast "M wie Marlene" über eine schwierige Phase in ihrem Leben gesprochen: den plötzlichen Haarausfall, der sie während ihrer Menopause traf. Im Rampenlicht erschien die Moderatorin weiterhin wie gewohnt in perfektem Look, während sie privat in den Spiegel schaute und verzweifelte. Die kahlen Stellen kaschierte sie damals mit künstlichen Haarteilen. "Du schaust in den Spiegel und denkst: Was ist denn hier los? Mich warf das komplett aus der Bahn", berichtet sie. Die TV-Bekanntheit schildert weiter, dass die Veränderungen in ihrem Körper durch das schnelle Einsetzen der Menopause ausgelöst wurden. Ihr Körper stellte die Produktion der Hormone Östrogen und Progesteron nahezu ein, was nicht nur zu dünner werdendem Haar, sondern auch zu einem Verlust ihrer Libido führte.

Marlene begann mit Hormontherapien, die teilweise Erfolg zeigten, probierte jedoch auch Testosterongel aus, das möglicherweise den Haarausfall noch verstärkte. "Ich habe mir dieses Gel immer auf meine Unterarme geschmiert und dachte: Wow, kommt ja alles wieder zurück! Doch dadurch hatte ich plötzlich viel zu viel Testosteron im Körper. Und das – so glaube ich heute – war am Ende der Hauptgrund für meinen plötzlichen Haarausfall", erklärt die 54-Jährige. Sie erzählt außerdem von den zahlreichen Behandlungen und Produkten, die sie ausprobierte – von Tinkturen bis hin zu einem LED-Helm. Doch mittlerweile sind die Haare zurückgekehrt, was der Moderatorin eine große Last nimmt.

Schon ein paar Monate zuvor hatte Marlene in ihrem Podcast bewiesen, wie offen sie mit sensiblen Themen umgeht. Damals berichtete die gebürtige Berlinerin im Gespräch mit Paul Ronzheimer von einer Jugendphase, die sie selbst als "kurze Phase der Verwirrung" bezeichnete. Sie erzählte, wie sie sich bei einer Reiterfreizeit zu einer Freundin hingezogen fühlte und danach mit dem Gedanken rang, möglicherweise lesbisch zu sein. "Ich habe danach ganz doll gestruggelt, weil ich dachte: Okay, ich bin wahrscheinlich lesbisch", erinnerte sich Marlene. Später stellte sie für sich fest, dass sie sich doch zu Männern hingezogen fühlt. Ihrer Freundin blieb sie trotzdem bis heute eng verbunden.

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen im April 2025

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen im April 2025

Getty Images Marlene Lufen im November 2020 in Düsseldorf