"HeidiFest" im Hofbräuhaus: Klum singt mit Roberto Blanco

Heidi Klum (52) ist bekennender Oktoberfest-Fan – und noch bevor es am 20. September offiziell heißt "O'zapft is!" plant sie gewissermaßen ein Pre-Wiesn-Fest. Am 18. September steigt im Hofbräuhaus München das erste "HeidiFest", wie sie Ende Juli mit einem Post von sich im knallroten Dirndl auf Instagram bekannt gab. Der Höhepunkt des Abends sorgt schon jetzt für Schlagzeilen: Ein musikalisches Duett von Gastgeberin Heidi Klum und Schlagerlegende Roberto Blanco (88) soll die Gäste auf "ganz viel Tradition" einstimmen. Gemeinsam werden sie seinen Kult-Klassiker "Ein bisschen Spaß muss sein" präsentieren. Die Gästeliste verspricht ebenfalls Glanz und Glamour, denn Stars wie Howard Carpendale (79), Michelle (53), Lucas Cordalis (57), Ross Antony (51) sowie Marianne und Michael werden erwartet.

Die Zusammenarbeit zwischen Heidi und Roberto ist ungewöhnlich, aber beide Künstler freuen sich darauf. Roberto, der das Event als Chance sieht, seinen Hit in neuem Glanz zu präsentieren, verriet, dass er Heidi einst nach einem Auftritt bei Wetten, dass..? getroffen hatte. "Natürlich habe ich dem 'HeidiFest' sofort zugesagt, als der Anruf von Heidi kam", erzählte der Sänger der AZ. Während das Kult-Model vor allem bei ihrem eigenen Event die Bühne rocken will, plant Roberto, wenige Tage später gemeinsam mit seiner Frau Luzandra die Münchner Wiesn zu genießen. "Keiner kam jemals an das Original in München ran. Und das ist auch gut so!", schwärmte der Musiker über das weltweit größte Volksfest, das seit 1810 existiert und mittlerweile zum Pflichttermin für viele Einheimische, aber auch Besucherinnen und Besucher aus aller Welt zählt.

Für Heidi, die eigentlich in der Fashion-Welt und seit Kurzem auch in der Smoothie-Nische daheim ist, ist es nicht der erste musikalische Ausflug. Bereits 2022 veröffentlichte sie mit Rap-Star Snoop Dogg (53) einen Song, der jedoch kontrovers diskutiert wurde. Ihre Performance löste einen regelrechten Shitstorm in den sozialen Medien aus. Im Jahr darauf versuchte sie sich erneut als Musikerin und sang eine Coverversion von "Sunglasses At Night" als Titellied für Germany's Next Topmodel. "Ich freue mich jetzt schon, die Lieder lauthals mit meiner Familie, Freunden und meinen geladenen Gästen mitzusingen", erklärte die Gastgeberin vorab euphorisch. Privat aber zeigt sich Heidi vor allem als Familienmensch und verbringt, wann immer möglich, Zeit mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) und ihren vier Kindern.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Heidi Klum und Roberto Blanco lächeln.

Getty Images Snoop Dogg, Rapper

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Februar 2025