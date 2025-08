"Nur jemand wegen Willi": Villa-Promis lästern über Jasmin

In der vierten Episode der Reality-TV-Show Villa der Versuchung wurde ordentlich gelästert – und zwar über Jasmin Herren (46). Die Mitbewohner Brenda Brinkmann, Ronald Schill (66) und Kevin Schäfer fanden deutliche Worte, als sie sich im Gespräch über den Realitystar ausließen. "Jasmin, alles, was sie besitzt, war auch Willi", bemerkte Brenda spitz, bevor sie Jasmin weiter als "wertlos" und einen "Nobody" bezeichnete. Auch ihre finanzielle Situation wurde zum Thema: Brenda betonte, dass Jasmin hohe Steuerschulden habe, was auch Ronald bestätigte und eine Summe von 400.000 Euro in den Raum warf. Kevin wiederum fand klare Worte zu Jasmins Karriere: "Sie ist langweilig und kann weder singen noch tanzen."

Die Stimmung in der Villa war damit sichtlich angespannt. Jasmin, die nach dem Tod ihres Mannes Willi Herren (†45) mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen hatte, wird von den anderen Kandidaten offenbar wenig respektiert. Neben der Kritik an ihrer Person blieb auch Schauspielkollege Raúl Richter (38) nicht verschont, der ebenfalls von Brenda ins Visier genommen wurde. Sie stellte infrage, warum er überhaupt in der Show mitmache, da er ihrer Ansicht nach keine außergewöhnliche Persönlichkeit habe. In der Villa scheint es also zunehmend nicht nur um den Wettbewerb, sondern auch darum zu gehen, wer bei den Mitstreitern am meisten austeilen kann.

Bereits kurz nach dem Start der Show lagen bei Jasmin die Nerven blank. In einer Szene brach die Reality-Teilnehmerin in Tränen aus, als das Verhalten einiger Mitbewohner die Gruppenkasse deutlich belastete. "Für mich ist das hier keine Spielerei. Es geht darum, meine Schulden abzubauen", sagte Jasmin damals verzweifelt. Der lockere Umgang einiger Kandidatinnen mit dem Budget, insbesondere bei Luxusartikeln wie Champagner oder der Öffnung des Pools, sorgte bei ihr für Entsetzen. Hintergrund: Für Jasmin steht viel auf dem Spiel. Die 250.000 Euro Gewinn könnten ihre finanzielle Situation, die auch nach eigenen Angaben von 400.000 Euro Schulden geprägt ist, verbessern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jasmin und Willi Herren im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / raulrichter Raúl Richter, April 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1