Seitenhieb? Orlando Blooms Ex besucht Katy Perrys Konzert

Orlando Bloom (48) und Katy Perry (40) sollen sich getrennt haben. Nun hat es den Anschein, als würde sich die Ex des Schauspielers, Miranda Kerr (42), mit der Sängerin solidarisieren. Das Model postet bei Instagram ein Bild mit einer Freundin auf einem von Katys Konzerten. In einer Bilderreihe fasst Miranda ihren bisherigen Sommer zusammen – dabei ist auch ein Selfie mit ihrer Kollegin Amélie Tremblay und ein Video, das Katy auf der Bühne zeigt. Einen Kommentar gibt die gebürtige Australierin dazu nicht ab, aber ihre Fans sind sich sicher. "Es ist immer erfrischend zu sehen, wie Frauen sich gegenseitig unterstützen, vor allem bei gemischten Familiensituationen", schreibt ein Fan in den Kommentaren. Ein anderer meint: "Mädels unterstützen Mädels. Miranda, du bist eine klassische Lady."

Eigentlich war das Verhältnis von Miranda und ihrem Ex Orlando bisher gut. Die beiden teilen sich den gemeinsamen Sohn Flynn (14) und sollen sich in einer harmonischen Patchwork-Familie organisiert haben. Die entspannte Beziehung zwischen dem Ex-Paar stärkte wohl auch die Freundschaft von Katy und Miranda. Bereits vor einigen Jahren verriet ein Insider gegenüber Us Weekly: "Miranda und Katy haben ein superenges Verhältnis. Sie neigen dazu, Familienurlaube zusammen zu verbringen. Sie tauschen gegenseitig Erziehungstipps aus und haben persönliche Gespräche unter Frauen." Es gab in der Zwischenzeit keine Anzeichen, dass sich an dieser Freundschaft etwas geändert hat – vielleicht steht die 42-Jährige aktuell aber auch ihrer Freundin und ihrem Ex bei.

Was genau zwischen Katy und Orlando vorgefallen ist, ist nicht ganz klar. Die beiden äußerten sich bisher nicht persönlich zu der angeblichen Trennung. Nachdem es mehrere Spekulationen um ein Liebes-Aus gegeben hatte, gab das Management der beiden aber ein Statement ab. Darin hieß es, das einstige Traumpaar habe seine Beziehung in den vergangenen Monaten "neu definiert". "Sie werden weiterhin als Familie zu sehen sein und ihre Tochter mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt großziehen", stellten die Vertreter klar. Seitdem verbrachten Katy und Orlando zwar auch einen gemeinsamen Urlaub, besuchten Events aber getrennt. Bei einem ihrer Konzerte kämpfte Katy sogar mit den Tränen, als sie einen Trennungssong performen sollte.

Araya Doheny/Getty Images for Baby2Baby, Getty / Mike Coppola Collage: Miranda Kerr, Orlando Bloom und Katy Perry

Getty Images Katy Perry und Miranda Kerr im Januar 2023

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025