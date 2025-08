Shia LaBeouf berichtet von harten Stunts mit Harrison Ford

Shia LaBeouf (39), bekannt für seine Rolle in "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels", sprach im Making-of-Video des Films über die Herausforderungen bei den Dreharbeiten an der Seite von Harrison Ford (83). In dem Film schlüpfte Shia in die Rolle von Mutt Williams, dem draufgängerischen Sohn von Indiana Jones. Besonders die Motorrad-Verfolgungsjagd im vierten Teil der Kultreihe stellte den jungen Schauspieler vor einige Hürden. "Das war alles ziemlich hart", erklärte Shia im Video.

Für die Szene trainierte Shia intensiv, um mit der 270 Kilogramm schweren Harley-Davidson des Films souverän umgehen zu können. Eine besondere Herausforderung war dabei die Bewegung auf dem Motorrad, da Harrison als Beifahrer nicht statisch sitzen konnte, sondern seine Rolle spielen musste. Doch Harrison ist bekannt dafür, viele seiner Stunts selbst zu übernehmen, und Shia wollte seinen Kollegen nicht enttäuschen. Letztendlich meisterten die beiden die Szene, die zu den erinnerungswürdigen Momenten des Films zählt, obwohl "Das Königreich des Kristallschädels" bei den Fans eher durchwachsene Reaktionen hervorrief.

Die Filmreihe Indiana Jones ist seit jeher bekannt für actionreiche Szenen, bei denen Harrison oft hart an seine Grenzen gegangen ist. Bereits bei den Dreharbeiten zum ersten Teil, "Jäger des verlorenen Schatzes", zog er sich einen Kreuzbandriss zu. Später, beim Elefantenreiten in "Indiana Jones und der Tempel des Todes", kam eine Wirbelsäulenverletzung hinzu. Selbst beim jüngsten Streifen "Indiana Jones und das Rad des Schicksals", der 2023 erschien, blieb Harrison nicht verschont: Während der Proben zu einer Kampfszene verletzte er sich an der Schulter. Dass der Schauspieler, der mittlerweile über 80 Jahre alt ist, diese Strapazen auf sich nimmt, zeigt, wie viel Leidenschaft er in die Arbeit steckt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Shia LaBeouf und Harrison Ford

Anzeige Anzeige

Snorlax/MEGA Shia LaBeouf im August 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in London