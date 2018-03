In Silas Randall (2) steckt ein echter Wirbelwind! Der Sohn von Justin Timberlake (36) und Jessica Biel (35) stellt seit zwei Jahren das Leben seiner berühmten Eltern auf den Kopf. Die neuesten Fotos der Familie bringen die Fans des Timberlake-Clans jedenfalls ordentlich ins Staunen: Der blond gelockte Promispross ist ganz schön groß geworden! Trotz Elternpflichten und vollen Terminkalendern verliert das Hollywood-Traumpaar seine Liebe jedoch nicht aus den Augen: "In unserem Business sind wir alle sehr karriereorientiert und ein bisschen selbstsüchtig. Wenn man dann jemanden findet, der dieselben Werte wie du hast, dann ist das echt ein Volltreffer", schwärmte die Schauspielerin in einem Marie Claire-Gespräch vor Kurzem von ihrem Göttergatten.



