Justin Timberlake enthüllt Ursprung von *NSYNC-Bandgründung

Justin Timberlake (44), heute eine Ikone der Musik- und Filmwelt, begann seine Karriere als Teil der Boyband *NSYNC. Der damals 14-Jährige wurde von Chris Kirkpatrick (53) für die Gruppe entdeckt, die später durch Hits wie "Bye Bye Bye" weltberühmt wurde. Unterstützt von Produzent Lou Pearlman (✝62) nahm die Gruppe Formen an, als auch JC Chasez (48), Joey Fatone (48) und Lance Bass (46) hinzustießen. Ursprünglich wurde sogar ein anderer Sänger, Jason Galasso, in Betracht gezogen, der jedoch das Projekt verließ. Das Jahr 1998 markierte den Durchbruch der Band in den USA, als sie durch einen Disney Channel-Auftritt immense Popularität erlangte.

Hinter den Kulissen gab es jedoch nicht nur rosige Zeiten. Die finanzielle Situation der Band sorgte für Schlagzeilen, als ihnen bewusst wurde, dass ihr Manager Lou einen erheblichen Anteil ihrer Einnahmen beanspruchte. Ein Rechtsstreit folgte schließlich, bei dem *NSYNC sich von Lou löste und dennoch ihren Bandnamen behalten konnte. Trotz dieser Herausforderungen gelang ihnen 2000 mit ihrem Album "No Strings Attached" ein historischer Erfolg, das allein in der ersten Woche über 2,4 Millionen Exemplare verkaufte und zu einem Sinnbild ihrer neu gewonnenen Unabhängigkeit wurde.

Abseits der Bühne war Justin schon früh bekannt für seine Bodenständigkeit, trotz des massiven Erfolgs. Während der *NSYNC-Zeit war er eng mit seinen Bandkollegen befreundet, doch später entschied er sich, den Solopfad einzuschlagen, ohne jedoch offiziell die Auflösung der Band anzukündigen. Neben der glitzernden Fassade kämpfte Justin aber auch mit den Schattenseiten des Ruhms, wie er in einem Interview mit E! Online betonte: "Manchmal fühle ich mich, als gäbe es zwei Versionen von mir – die öffentliche und die private." Diese Balance hat er über die Jahre gemeistert und bleibt bis heute eine der einflussreichsten Figuren der Unterhaltungsbranche.

Getty Images *NSYNC, 2000

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

