Jessica Biel bezeichnet Ehemann Justin als ihre "Schwester"

Jessica Biel (43) sorgt mit einer charmant ungewöhnlichen Liebesbekundung für Schmunzeln: In einem Interview mit InStyle verriet die Schauspielerin, dass sie sogar ihren Ehemann Justin Timberlake (44) zum Kreis ihrer "auserwählten Schwestern" zählt. Gleichzeitig schwärmt sie von der tiefen Freundschaft zu ihm: "Er ist auch mein bester Freund." Die Schauspielerin betonte, wie sehr sie die Unterstützung der Menschen schätzt, denen sie vollkommen vertrauen kann. Der Rückhalt ihrer selbst gewählten Schwestern sei dabei für ihren Lebensweg von entscheidender Bedeutung gewesen.

Als Mutter und erfolgreiche Schauspielerin steht Jessica immer wieder vor der Herausforderung, Karriere und Familienleben unter einen Hut zu bringen. Während sie aktuell für ihren neuen Film "Matchbox" vor der Kamera steht, ist Justin gerade auf großer Welttournee. Mit der Unterstützung von Nannys, Lehrkräften und ihrer Familie gelingt es den beiden dennoch, den Alltag mit ihren Kindern zu meistern. Jessica betont jedoch, wie anspruchsvoll dieser Balanceakt tatsächlich ist. Einen wertvollen Rat hat sie dabei nie vergessen – ein Leitsatz, den sie von ihrer langjährigen Partnerin Michelle Purple mit auf den Weg bekam: "Wenn du arbeitest, sei zu 100 Prozent bei der Arbeit, und wenn du daheim bist, sei zu 100 Prozent bei der Familie."

Schon in der Vergangenheit wurde deutlich, wie gut Jessica und Justin als Paar harmonieren. Mit ihrer Ehe zählen sie seit Jahren zu den beständigsten Partnerschaften der Promiwelt. Besonders schätzt die Schauspielerin, dass Justin ihre Branche und die damit verbundenen Herausforderungen so gut nachvollziehen kann. Die beiden wirken wie ein eingespieltes Team, das nicht nur in den guten Momenten, sondern auch in turbulenten Zeiten fest zusammenhält. In einem früheren Interview beschrieb Jessica ihren Mann als denjenigen, der sie immer wieder daran erinnert, auch an sich selbst zu denken und sich bewusst kleine Auszeiten zu nehmen – ein weiteres Zeichen für das tiefe Verständnis und die gegenseitige Unterstützung in ihrer Beziehung.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im Juni 2024

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel, 2020

