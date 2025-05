Wie der Papa: Justin Timberlakes Sohn Silas will DJ werden

Jessica Biel (43) hat verraten, dass ihr Sohn Silas (10) in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Justin Timberlake (44) treten möchte – zumindest musikalisch. Im Gespräch mit E! News erzählte die Schauspielerin, dass Silas ein "aufstrebender DJ" sei, der sogar schon seine eigene Geburtstagsparty musikalisch gestaltet habe. "Er hat alles gemixt, von Jackson 5 über Songs von seinem Papa bis hin zu Old-School-Sachen und Doo-Wop", schwärmte Jessica über das musikalische Talent ihres älteren Sohnes. Silas, der zusammen mit seinem vierjährigen Bruder Phineas aufwächst, zeigt laut seiner Mutter auch Interesse an der Schauspielerei.

Allerdings hat Jessica als Mutter klare Vorstellungen davon, wann ihre Kinder ihre Karriere starten sollten. In einem Gespräch mit InStyle erklärte sie, dass sie ihren Kindern eine normale Kindheit abseits des Rampenlichts ermöglichen will. Das gilt auch für soziale Medien: "Ich möchte, dass sie eigene Meinungen bilden können." Schauspielerei oder eine Karriere als DJ sollen daher erst ab 18 Jahren auf der Agenda stehen, findet Jessica und fügt hinzu: "Wenn er professionell arbeiten möchte, dann ist das seine Entscheidung – aber erst als Erwachsener." Sie selbst will, dass Silas und Phineas ihre Jugend ausnutzen, um zu lernen und Erfahrungen zu sammeln.

Doch auch abseits der Musik und Bühne läuft der Alltag im Hause Biel-Timberlake lebendig. Jessica zeigte sich überrascht, dass sie selbst oft die strengere Rolle einnimmt: "Ich dachte, Justin würde derjenige sein, der die Regeln durchsetzt, aber das mache tatsächlich ich", sagte sie schmunzelnd. Über ihren Ehemann, der als Musiker und Vater ebenfalls weiche Seiten zeigt, hat sie nur lobende Worte. "Wir wechseln uns ab. Manchmal bin ich lockerer, aber ich kann Grenzen setzen, wenn es notwendig ist", erklärte sie. Dabei hat die Mutter von zwei Söhnen viel über sich gelernt: "Diese Balance zu finden, ist eine wichtige Fähigkeit."

Instagram / jessicabiel Jessica Biel mit ihren Söhnen Silas und Phineas, April 2024

Instagram / jessicabiel Jessica Biel mit ihren Söhnen Phineas und Silas

