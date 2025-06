So ist das Elternsein für Justin Timberlake und Jessica Biel

Justin Timberlake (44) und Jessica Biel (43) meistern die Herausforderungen des Elternseins mit viel Liebe und Humor. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2012 hat das Paar zwei Söhne: Silas, geboren im April 2015, und Phineas, geboren im Juli 2020. In einem Interview mit Dax Shepard (50) im Podcast "Armchair Expert" sprechen sie offen darüber, wie sie ihre Kinder vor dem Rampenlicht schützen und ihnen gleichzeitig eine möglichst normale Kindheit ermöglichen möchten. Jessica verriet, dass sie und Justin großen Wert darauf legen, ihren Kindern Freiräume zu lassen. Dennoch gab es eine Ausnahme: Silas machte im August 2024 beim U.S. Open-Tennisturnier einen seltenen öffentlichen Auftritt, da er ein begeisterter Tennisfan ist.

Justin erklärte weiter, dass sie darauf achten, ihre Kinder nur wegen ihres Prominentenstatus nicht anders behandeln zu lassen. Jessica bestätigte dies in späteren Gesprächen mit Jimmy Fallon (50) in der "Tonight Show" und fügte scherzend hinzu, dass ihre Söhne sie für "die langweiligste Person der Welt" halten würden. Besonders Silas sagt angeblich bei schlechten Witzen: "Mom, du hast die schlimmsten Ideen." Während Phineas zwar seine Eltern in Aktion respektiert, bleiben Jessica und Justins Ruhm für die Kinder oft eher nebensächlich. Jessicas Versuch, Silas für ihre Show "Pete the Cat" zu begeistern, scheiterte: Obwohl er die Synchronstimme seiner Mutter in der Show hören möchte, hat er die Serie selbst nie gesehen.

Abseits von Hollywood nehmen Jessica und Justin ihre Elternrolle sehr ernst und versuchen, möglichst mit ihren Jungs im Gleichgewicht zu bleiben. Jessica äußerte, dass sie und Silas regelmäßig über seine Wünsche und Ängste sprechen, gerade in Bezug auf seltene öffentliche Momente. Justin, bekannt für Hits wie "Cry Me a River", zeigte sich in der Vergangenheit oft gerührt über die Tiefen der Elternschaft, während Jessica in Interviews betonte, wie sehr sie die Verbindung zu ihren Kindern verändert. Die beiden wirken trotz ihrer Bekanntheit geerdet und humorvoll – Eigenschaften, die sie offensichtlich auch bei der Erziehung ihrer Kids an den Tag legen.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake mit ihren Söhnen Silas und Phineas

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei den Golden Globes 2018

