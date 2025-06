Jessica Biel verrät: Welches ihrer Kids sieht wem ähnlich?

Jessica Biel (43) plaudert aus dem Nähkästchen über ihre Familie. Bei der Premiere ihrer neuen Show "The Better Sister" in New York verriet die Schauspielerin, wie unterschiedlich ihre beiden Söhne Silas (10) und Phineas ticken, die sie mit ihrem Mann Justin Timberlake (44) hat. "Ich denke, mein älterer Sohn sieht aus wie ich, ist aber mehr wie Justin, während mein jüngerer Sohn aussieht wie er, aber vielleicht mehr wie ich ist", verriet Jessica gegenüber E! News.

Es ist eigentlich eher selten, dass Jessica über ihre Kinder spricht. Doch sie machte in dem Interview weiter deutlich, dass die beiden ihren Eltern zwar ähnlich sehen, aber ansonsten ihren eigenen Kopf hätten. "Und dann sind sie einfach ihre eigenen Wesen", gab die 43-Jährige weiter preis. Laut ihr sei ihr Nachwuchs sehr eng miteinander – sie würden eigentlich immer Zeit zusammen verbringen. "Sie sind wie wir beide zusammen und in jeder Hinsicht eigenständig", verriet sie als weiteres Detail über Silas und seinen Bruder Phineas.

Jessica ist bereits seit 2007 mit Justin zusammen. Im Oktober 2012 gaben sich die Schauspielerin und der Sänger das Jawort. Drei Jahre später begrüßten sie ihren ersten Sohn Silas auf der Welt. 2020 wurden sie wieder Eltern – von Nesthäkchen Phineas. Ihre Kinder halten die Eheleute eher aus der Öffentlichkeit heraus. Im vergangenen August machte Jessica aber mal eine Ausnahme: Damals nahm sie ihren ältesten Sprössling mit zu den US Open – dort hatte das Mutter-Sohn-Duo eine großartige Zeit.

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, Schauspieler

Backgrid Jessica Biel mit ihrem Sohn Silas bei den US Open

