Krasse Gagen-Unterschiede bei den Bewohnern von Promi Big Brother: Wie Express berichtet, soll Fräulein Teleshopping Sarah Kern (48) ganze 300.000 Euro kassieren, weil sie das Format seit Jahren zappeln lässt. Dahingegen werden die Show-Lieblinge Eloy de Jong (44) und Willi Herren (42) mit gerade einmal 50.000 Euro abgespeist. Noch heftiger ist der Lohnzettel von Jens Hilbert. Der ist nämlich gleich gar nicht vorhanden – der Beauty-Guru soll nichts bekommen. Er sei so ein großer Fan von der Show, dass er just for fun mitmacht.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de