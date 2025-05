"Entführung": Sarah Kern packt verrückte Sex-Story aus

Ein schillernder Abend auf einer Yacht vor Venedig verwandelte sich für Sarah Kern (56) in eine Nacht voller Aufregung, Angst und Leidenschaft. Die Designerin feierte Anfang der 2000er-Jahre mit Freunden, VIP-Gästen und angeblich Stars wie dem US-Rapper 50 Cent (49), als sie plötzlich von zwei Männern am Arm gepackt und ohne Erklärung durch das Schiff geführt wurde. Hinter einem Paravent erwartete sie ein Mann im Bademantel, den sie später als den Sohn eines berüchtigten Diktators identifizierte. "Es war eine Entführung!", schildert Sarah die Situation in ihrer jetzt erschienenen Biografie Leben und erinnert sich an ihr Wechselbad der Gefühle in dieser fremdbestimmten Nacht. Was mit einem Schock begann, entwickelte sich zu einem überraschend leidenschaftlichen One-Night-Stand – und wurde für die Reality-TV-erprobte Sarah der Ausgangspunkt einer wilden Affäre, wie die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin schreibt.

In Sarahs Buch ist davon zu lesen, wie ihr mysteriöser Liebhaber sie fortan in verschiedene Hotels rund um den Globus einfliegen ließ. Doch je tiefer sie in die Welt des Despoten-Sohns eintauchte, desto gefährlicher wurde das Spiel. Bei einem Treffen in Rom griff schließlich sogar der mächtige Vater ein: Die deutsch-dänische Designerin musste sich einem Bluttest auf HIV, Hepatitis und eine Schwangerschaft vor dem Leibarzt des Gewaltherrschers unterziehen. "Wenn ich positiv getestet werde, erschießen die mich noch an Ort und Stelle", formuliert sie ihre Beklemmung in dieser Situation. Nachdem der Test negativ ausfiel, durfte sie abreisen – kurz darauf beendete sie die Beziehung. Wer der Mann war, will Sarah bis heute aus Angst nicht enthüllen: "Ich kann den Namen wirklich nicht nennen, er lebt noch. Ich habe da große Angst", erzählte sie bereits im Gespräch mit der Zeitung Bild.

Heute lebt die Mutter von zwei Kindern zurückgezogen auf Malta und hat mit ihrem wilden Liebesleben offenbar abgeschlossen. In der Vergangenheit hat Sarah offen angesprochen, dass sie mittlerweile auf Sex verzichte. In ihrer aktuellen Ein-Jahr-Single-Phase konzentriere sie sich daher ganz auf ihre Hunde – ähnlich wie Filmlegende Brigitte Bardot (90). Gegenüber ihren Fans zeigte sich die Designerin zuletzt nachdenklich und sprach ehrliche Worte über gescheiterte Beziehungen wie die mit dem ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer Tobias Pankow und das Gefühl, nach schmerzhaften Erfahrungen keine Liebe mehr zulassen zu können. Die bewegende und teils schockierende Episode auf der Yacht sei für Sarah Kern mittlerweile längst Vergangenheit – dennoch präge sie bis heute das Leben der ehemaligen Society-Lady.

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern im September 2024

RTL / Stefan Gregorowius Sarah Kern und Tobias Pankow, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

