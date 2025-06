Sarah Kern betont: Der Geissens-Überfall ist kein Einzelfall

Reality-TV-Stars Carmen (60) und Robert Geiss (61) wurden in ihrer Villa in Saint-Tropez Opfer eines gewaltsamen Überfalls. Dabei drangen vier bewaffnete Täter in das Anwesen ein und bedrohten das Ehepaar. Laut eigenen Aussagen mussten die beiden unter Zwang ihre Tresore öffnen, bevor die Räuber mit ihrer Beute flüchteten. Carmen und Robert erlitten dabei Verletzungen und mussten medizinisch behandelt werden. Über den Vorfall zeigt sich nun auch Designerin Sarah Kern (56) im Gespräch mit RTL tief betroffen.

Sarah, die selbst viele Jahre mit Ex Otto Kern (✝67) in Saint-Tropez lebte, erinnert sich an eine Zeit, in der die Region ein ruhiges Fischerdorf war. "Otto hatte mit 20 schon sein Haus in Saint-Tropez und da konnte man die Türen offen lassen. Aber das ist nun mal 30 oder sogar 40 Jahre her." Die Sicherheitslage habe sich über die Jahre drastisch verändert, so Sarah, die heute auf Malta lebt. "Ich kenne keinen, der noch nie da überfallen wurde. Auch am helllichten Tag", erklärt sie gegenüber RTL. Es sollen Banden sein, die gezielt vermögende Haushalte ins Visier nehmen und dabei auch enorme Gewalt anwenden. Ihre Erfahrungen und die ihres verstorbenen Ex-Mannes Otto Kern führten sogar dazu, dass sie bewaffnete Bodyguards engagierten, um sich dort sicher zu fühlen.

Für Sarah besteht kein Zweifel daran, dass der Überfall seelische Narben hinterlassen wird. "Für die Geissens tut mir das superleid. Man ist echt traumatisiert nach so einem Übergriff, das ist doch ganz klar", betont sie und äußert ihr Mitgefühl für Carmen und Robert. Das Paar, das seit Jahren durch sein Jetset-Leben und die Reality-Doku Die Geissens bekannt ist, hat sich bislang nicht tiefergehend über die psychischen Folgen geäußert. In den sozialen Medien ließen beide jedoch durchblicken, wie erschüttert sie nach dem Vorfall sind.

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss im Format "Die Geissens"

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern im September 2024