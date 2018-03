Oliver Pocher (39) kann es mal wieder nicht lassen! Dass der Comedian kein Blatt vor den Mund nimmt, ist kein Geheimnis. Beim "Audi Ascot Renntag" in Langenhagen bei Hannover stellt er das im Interview mit Promiflash mal wieder unter Beweis: "Also ich weiß ja immer nicht, ist das Curvy Supermodel oder The Biggest Loser. Die Formate kann man ja kaum unterscheiden!" Wow, der Witz ist wohl etwas geschmacklos, oder? Die zwei Shows unterscheiden sich nämlich gravierend!



