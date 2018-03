Ihr gemeinsamer YouTube-Kanal "TheDailyWolfs" ist mega-erfolgreich. Das Video ihrer Hochzeit wurde unglaubliche 1,5 Millionen Mal angeschaut. Und auch in der Liebe läuft es bei Maren (25) und Tobias Wolf rund. Aber wie fing eigentlich alles an? Ihre Liebesgeschichte beginnt im August 2012 in einem Handyshop. Aus einer zufälligen Begegnung wurde die große Liebe. "Ich hab ihn dann gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick", verriet Maren in einem YouTube-Video. "Ich fand dich auch zuckersüß", sagte Tobi mit Herzen in den Augen. Ein Jahr später ziehen die Turteltauben sogar schon zusammen! Heute vloggt das Power-Paar täglich aus seinem Leben. Mit Erfolg: Die Zahl ihrer Abonnenten hat sich in den letzten Jahren rasend schnell entwickelt. Die Zuschauer wollen keinen Schritt auf ihrer Liebesreise verpassen.



