Das ist Maren und Tobi Wolfs Geheimnis einer glücklichen Ehe

Schon seit 2017 sind Maren (32) und Tobias Wolf glücklich miteinander verheiratet. Drei Jahre später machte Söhnchen Lyan ihre Familie komplett. Alles scheint also perfekt zu laufen – und in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram stellt sich Maren nun den passenden Fragen ihrer Community. Sie verrät, wie sie und ihr Ehemann es schaffen, trotz Kind ihre Beziehung nicht zu vernachlässigen. "Wir haben damals viel in unserer Paartherapie gelernt! Miteinander reden, Verständnis zeigen und ehrlich sein ist für mich der Schlüssel für eine gute Beziehung", erklärt die Blondine.

Auch Maren weiß: Keine Ehe ist perfekt – auch wenn es auf Social Media oftmals so wirken mag. "Es gibt in einer Beziehung immer gute Phasen und schlechte. Wichtig ist, dass man zusammen durch diese Phasen geht und an ihnen wächst", rät sie ihren Fans. Kommunikation sei dabei der Schlüssel. "Erst gestern hatten Tobi und ich wieder ein langes Gespräch, nachdem die letzten Tage [ein] bisschen schwierig waren", gesteht sie. Mit dem Thema Beziehungskrisen gingen Maren und Tobias schon immer sehr offen um. Bereits 2023 berichteten die beiden Netz-Stars von den Erfolgen ihrer Paartherapie. "Wir haben uns schon fast um 180 Grad gedreht, was Streiten, Stresssituationen, Kommunikation untereinander angeht", betonte Tobi damals in einem YouTube-Video.

Unabhängig von ihrer Beziehung liegt hinter Maren eine schwere Phase. Ebenfalls in dem Q&A in ihrer Instagram-Story gesteht sie, zeitweise sogar darüber nachgedacht zu haben, ihren Job als Influencerin nach zwölf Jahren an den Nagel zu hängen. "Mir ging es Ende letzten Jahres wirklich mental schlecht. Depressionen, Panikattacken ohne Ende und Selbstzweifel", erinnert sich die 32-Jährige an diese Zeit zurück.

