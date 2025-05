Horror im Urlaub: Maren Wolfs Hotel hat Blut an den Wänden

Social-Media-Star Maren Wolf (33) erlebte in ihrem Urlaub mit der Familie einen wahrhaftigen Albtraum. Wie sie in ihrer Instagram-Story berichtete, war ihr gebuchtes Hotel alles andere als eine Wohlfühloase. Was auf den ersten Blick in der Lobby noch einladend und vielversprechend aussah, entpuppte sich im Zimmer als Horror: Blut an den Wänden, ein bestialischer Gestank und überall Flecken. "Das war einfach wieder so eine Nummer. Das ist uns jetzt zum zweiten Mal passiert", klagte sie.

Die Mitarbeiter des Hotels zeigten sich zwar kulant und reinigten das Zimmer, ein Wechsel war jedoch nicht möglich. Maren und ihre Familie wollten dem Hotel dennoch eine Chance geben – doch es kam schlimmer. Besonders das Essen wurde zum Desaster. Kinder hingen mit Händen und Mund im Schokobrunnen, während Möwen die Tische verschmutzten. "Es war einfach so richtig schlimm. Das war so ein richtiger Horror", schilderte die YouTuberin ihre Erfahrung enttäuscht. Der ganze Aufenthalt war für die Familie offensichtlich alles andere als erholsam.

Maren teilt ihr ungeschöntes Leben mit schönen und schwierigen Momenten gerne mit ihrer Community. Mit ihrem Mann Tobias Wolf und ihrem gemeinsamen Sohn lebt sie ein Familienidyll, doch Vorfälle wie dieser zeigen, dass auch die Reiseerfahrungen von Influencern nicht immer so glamourös sind, wie sie scheinen. Maren reflektierte: "Manche Hotels sind einfach so krass ein Scam, Fake, whatever."

Instagram / marenwolf Maren und Tobias Wolf, YouTuber

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf mir ihrem Sohn, Juli 2024

