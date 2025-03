MRT wegen Beinschmerzen: Tobias Wolf muss in Sportklinik

Tobias Wolf hat derzeit mit einem gesundheitlichen Problem zu kämpfen: Der Influencer leidet unter starken Schmerzen im Bein und kann deshalb kaum laufen. In seiner Instagram-Story schildert er, dass er deshalb momentan keine großen Unternehmungen tätigen kann. "Viel kann ich nicht machen, herumhampeln ist nicht bei mir", erzählt er. Er sei in ein Café gehumpelt, um dort mit der Familie zu frühstücken, und ist dann wieder "'rausgehumpelt" – zu mehr hätte es schon nicht mehr gereicht. Er bittet außerdem darum, dass ihm seine Fans die Daumen drücken, denn er habe einen Termin "in der Röhre" – eine MRT-Untersuchung.

Tobi sei zudem ziemlich überzeugt, dass seine Schmerzen von einer Verletzung am Meniskus stammen. Seine Fans haben ihm diesbezüglich so viele Nachrichten geschickt, dass er mittlerweile anfängt, das zu glauben. Allerdings verspricht er seiner großen Community, sofort zu erzählen, was am Ende der Untersuchungen tatsächlich herauskommt. Unterstützung bekommt Tobi bestimmt von seiner Frau Maren Wolf (32). Die beiden teilen seit Jahren Einblicke in ihr Leben als Paar – und als liebevolle Eltern ihres Sohnes Lyan.

Allerdings zeigen Maren und Tobias auch gelegentlich die weniger schönen Seiten ihres Lebens in der Öffentlichkeit. Schon seit über zwölf Jahren hält die Mama ihre Fans regelmäßig mit Updates aus ihrem Leben auf dem Laufenden. Dabei konnte sie viele große Erfolge als Influencerin feiern – doch ein solches Leben fordert auch seinen Tribut. Wie Maren auf ihrem Social-Media-Account selbst vor Kurzem zugab: "Mir ging es Ende letzten Jahres wirklich mental schlecht. Depressionen, Panikattacken ohne Ende und Selbstzweifel."

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf mir ihrem Sohn, Juli 2024

Instagram / marenwolf Maren und Tobias Wolf, YouTuber

