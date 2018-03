Janina Uhse (27) flimmert bald über die Kinoleinwand! Die Schauspielerin verabschiedete sich im Mai von ihren GZSZ-Kollegen – doch ruhig ist es um Janina danach nicht geworden. Ab dem 14. September ist sie in dem Film "High Society" zu sehen. Die Story: Zwei Mädels wurden bei ihrer Geburt vertauscht und führen komplett unterschiedliche Leben. Ein Girl lebt in Saus und Brauch, das andere in Armut. Die Teenies schnuppern dann in das Leben der jeweils anderen hinein. Schauspielerin Katja Riemann (53) hat Janina am Set besonders begeistert: "Also, Katja war unfassbar lustig, also definitiv anschauen", erzählte sie im Promiflash-Interview. Auch sonst läuft es bei Janina richtig gut. Sie ist nationale Markenbotschafterin für Lancôme und präsentierte vor Kurzem den neuen Duft "La vie est belle L'Éclat" in Berlin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de