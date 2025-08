Chrissy Teigen verzaubert mit süßem Mama-Tochter-Duett

Chrissy Teigen (39) hat ein bezauberndes Video ihrer zweijährigen Tochter Esti Maxine (2) geteilt, das die Herzen ihrer Fans höherschlagen lässt. Die kleine Esti, die Chrissy gemeinsam mit ihrem Ehemann John Legend (46) hat, singt darin den beliebten Schlaflied-Klassiker "You Are My Sunshine". In dem Instagram-Clip trägt sie ein langärmliges, geblümtes Shirt und sitzt in einem gemütlichen Kindersitz, während sie immer wieder charmant in das Duett mit ihrer Mutter einstimmt. Chrissy ergänzte das bewegende Video mit den Worten: "Ein kleines Lied für alle, die gerade durch eine schwere Zeit gehen", gefolgt von einem Sonnen-Emoji – und rührte damit viele ihrer Fans.

Die Reaktionen auf das Video ließen nicht lange auf sich warten. Viele Follower nutzten die Gelegenheit, ihre Gefühle auszudrücken und Esti für ihre süße Performance zu loben. "Ich habe gelächelt, und das tue ich in letzter Zeit nicht oft. Danke, Kleine", schrieb ein Fan. Andere teilten nostalgische Erinnerungen daran, wie das Schlaflied sie ans Singen für ihre eigenen Kinder erinnerte. Eine Userin berichtete sogar, dass ihre Tochter – inzwischen 18 – das Lied so sehr liebte, dass sie die Worte in ihrer Handschrift übernehmen und sich daraus ein Tattoo stechen ließ. Esti, die jüngere Schwester von Luna (9) und Miles (7) und das zweite Mädchen des Paares, wurde schon bei ihrer Geburt vor zwei Jahren mit Liebe überschüttet, wie Chrissy und John auf Social Media teilten.

Chrissy, die durch ihre charmante und offene Art Millionen von Followern begeistert, spricht oft über ihr Leben als Mutter von vier Kindern. Sie betonte erst kürzlich gegenüber Parents Magazine, wie wichtig es ihr ist, jedem Kind individuelle Zeit zu schenken, auch wenn das nicht immer einfach ist. "Wenn wir sagen, 'Hey, lasst uns alle zusammen eine Geschichte lesen', lehnen sie das ab", erklärte das Model. Seit ihrer Ehe mit John Legend hat Chrissy immer wieder Einblicke in ihr turbulentes und liebevolles Familienleben gegeben. Ihre Fans feiern sie nicht nur für ihre Ehrlichkeit, sondern auch für ihre Fähigkeit, berührende Familienmomente wie diesen festzuhalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Tochter Esti

Anzeige Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihr Töchterchen Esti im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kids Miles, Wren, Esti und Luna