Was steckt wirklich dahinter? Kult-Blondine Melanie Müller (29) will ihr erstes Töchterchen vor dem errechneten Geburtstermin per Kaiserschnitt auf die Welt bringen, wie sie der Bild erzählt. Hater werfen ihr Bühnen-Geilheit vor. Aber die Mallorca-Sängerin weiß, was sie tut: "Keiner kennt den wahren Grund außer mit, meinem Mann und meinem Arzt. Das wird auch so bleiben, denn es geht zu sehr ins Private."



