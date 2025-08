Khloé Kardashian kümmert sich um Ex Tristans Bruder Amari

Reality-TV-Star Khloé Kardashian (41) hat jetzt klargestellt, warum sie sich entschieden hat, die Hauptverantwortung für die Pflege von Amari Thompson (19), dem 18-jährigen Bruder ihres Ex-Partners Tristan (34), zu übernehmen. Nach dem plötzlichen Tod von Tristans Mutter Andrea Thompson im Januar 2023 wurde Khloé zur festen Stütze für Amari, der an Lennox-Gastaut-Syndrom leidet, einer schweren Form der Epilepsie. Sie erklärte, dass Amari aufgrund seines Zustands nicht in der Lage sei, zu reisen, was für Tristan als NBA-Spieler unvereinbar mit seinem Lebensstil sei. "Also bleibt Amari in LA bei mir, und ich habe mich entschieden, ihn zu betreuen und für ihn da zu sein", erzählte Khloé in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land".

Khloé betonte, wie wichtig es für sie sei, Amari ein möglichst angenehmes und erfülltes Leben zu ermöglichen, und hob die Unterstützung durch professionelle Betreuer hervor. Gleichzeitig erklärte laut People Magazine sie, welche wertvolle Lektion ihre eigenen Kinder True (7) und Tatum (3) durch das Zusammenleben mit Amari lernen: "Ich denke, es lehrt jeden Mitgefühl, Verständnis." Ebenso unterstrich Khloé, dass ihre Verantwortung und Liebe zu Amari unabhängig von ihrer romantischen Beziehung zu Tristan bestehen. Die tiefe Verbundenheit zu Amaris verstorbener Mutter Andrea bleibe für sie auch nach deren Tod ein prägender Faktor. Khloé war wohl schon zu Andreas Lebzeiten stark in Amaris medizinische Versorgungsangelegenheiten eingebunden.

Nach dem Tod seiner Mutter hatte Tristan die Verantwortung für seinen jüngeren Bruder Amari übernommen und wurde im vergangenen Jahr rechtlich zu dessen Vormund bestimmt. Trotz ihrer Trennung ziehen Khloé und Tristan weiterhin an einem Strang, um Amari ein stabiles und liebevolles Umfeld zu bieten. Die unerwarteten Veränderungen in der Familie haben Khloé einmal mehr in ihrer Rolle als verlässliche Stütze gezeigt. Sie betont, wie viel ihr Amari bedeutet: "Amari war nie und wird nie eine Belastung oder so etwas sein. Amari ist eine der besondersten Seelen, die ich je getroffen habe."

Instagram / khloekardashian Amari Thompson und Khloé Kardashian im Kino

Instagram / realtristan13 Amari Thompson und sein Bruder Tristan bei Amaris 18. Geburtstag

Instagram / khloekardashian Amari Thompson und Khloé Kardashian