Ist sie nun fülliger geworden oder nicht? Vor wenigen Wochen besuchte YouTube-Star Dagi Bee (22) die Launchparty der neuen Lidschattenpalette von Urban Decay in Berlin. Anstelle cooler Red-Carpet-Pics wurden von dem Bienchen in einem Magazin aber nur unvorteilhafte Doppelkinn-Schnappschüsse abgedruckt! Der Aufmacher: Dagi muss zugenommen haben! In einem neuen YouTube-Video rechnet der Webstar jetzt mit der fiesen Schlagzeile ab und wendet sich direkt an die Redaktion: "Meint ihr das jetzt gerade ernst?! Ihr wisst ganz genau, dass dieses Foto von unten gemacht wurde und mein Doppelkinn halt einfach echt scheiße aussieht auf dem Bild. Aber wo habe ich Wohlfühlpfunde?!" Von Kilofrust will die Neu-Brünette nichts wissen: In den vergangenen fünf Jahren habe sie weder zu noch abgenommen.



