Ist auch Ann-Kathrin Brömmel (27) in Baby-Stimmung? Erst vor wenigen Wochen hat Cathy Hummels (29) die Baby-Bombe platzen lassen: In ein paar Monaten wird ein kleiner Nachwuchs-Kicker das Licht der Welt erblicken. Stellt sich die Frage, ob jetzt auch Ann-Kathrin und ihr Verlobter Mario Götze (25) nachlegen! Promifash hat bei dem Model mal nachgehakt: "Irgendwann auf jeden Fall, aber zurzeit sind wir beide so in unseren Jobs drin. Wir wollen noch viel reisen und viel unternehmen und da passen Kinder gerade noch nicht so gut rein." Da müssen sich die Fans also noch ein bisschen gedulden.



