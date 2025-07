Emotionale Worte: Cathy Hummels hadert mit Co-Parenting

Cathy Hummels (37) hat offen über die Herausforderungen gesprochen, die das Co-Parenting mit ihrem Ex-Partner und Ex-Fußballprofi Mats Hummels (36) mit sich bringt. Seit Mats seine Zeit bei dem Verein AS Rom beendet hat, kann er wieder deutlich mehr Zeit mit dem kleinen Ludwig (7) verbringen. In ihrer Instagram-Story erklärt die Moderatorin, dass ihr Sohn aktuell beim Vater sei und sie sich erst an das neue Fifty-Fifty-Modell gewöhnen müsse. "Es ist echt komisch. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich einfach meinen Sohn nicht erwarten kann", gesteht sie. Cathy fällt es sichtbar schwer, ihre Gefühle zurückzuhalten, und sie fügt hinzu: "Ich wünschte, er würde heute einfach nach Hause kommen und mir von seinem Tag erzählen."

Die Entscheidung, den Alltag des gemeinsamen Kindes gleichberechtigt aufzuteilen, scheint für beide Seiten eine Herausforderung zu sein. Dennoch betont Cathy, dass beide Elternteile das gleiche Recht auf Zeit mit ihrem Sohn haben. Für die Moderatorin bedeutet dies aber auch, sich selbst neu zu orientieren: "Ich würde sagen, ich fange mal an, mein Privatleben wieder aufzubauen", sagt sie abschließend. Damit deutet Cathy an, dass sie sich in dieser neuen Lebenssituation erst einmal zurechtfinden muss.

Cathy und Mats Hummels sind seit Dezember 2022 offiziell geschieden. Besonders Cathy gibt auf Social Media immer wieder Einblicke in ihr Gefühlsleben und zeigt sich gegenüber ihren Followern sehr transparent. Neben ihrer Rolle als Mutter und ihren beruflichen Tätigkeiten setzt sich Cathy aktiv für mentale Gesundheit ein und teilte in der Vergangenheit offen ihre Erfahrungen mit schwierigen Zeiten. Trotz der Trennung scheint ihr Fokus ganz auf ihrem Sohn zu liegen, der für beide Elternteile oberste Priorität hat.

Collage: Instagram, Getty Images Cathy Hummels und Mats Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

Getty Images Mats Hummels und Cathy Hummels bei der FIFA WM 2014