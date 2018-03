Birgit Schrowange (59) machte vor wenigen Tagen ein mutiges Geständnis: Sie hat lange eine Perücke getragen und hat eigentlich komplett graue Haare! Jetzt steht sie zu ihrem neuen Look und wird damit zum Vorbild für viele Frauen. Promiflash hat die Promi-Damen auf der "UFA Anniversary Night" in Berlin gefragt, was sie zu Birgits Entscheidung sagen: "Ich bin ja immer für Natürlichkeit und was Birgit Schrowange da gemacht hat, das finde ich ganz mutig und ganz toll, weil jeder sollte einfach zu dem stehen, was er ist", erzählte Schauspielerin Janina Uhse (27). So sah das auch ihre ehemalige GZSZ-Kollegin Ulrike Frank (48): "Eigentlich müsste es ganz selbstverständlich sein, dass wir Frauen das so machen, wie wir das am liebsten wollen und hoffentlich kommen wir da hin."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de