Sophia Thiel (22) ist seit Jahren für Mega-Muckis und ein krasses Sixpack bekannt. Doch nach einer kleinen Fitness-Pause kämpft die Vloggerin nicht nur gegen ein paar Kilos mehr, sondern vor allem mit Bodyshaming im Netz. Allerdings lässt sich der Sport-Fan von Hatern so gar nicht aus der Ruhe bringen, verriet sie Promiflash jetzt beim Promi Charity Flohmarkt in der Mall of Berlin: "Ich denke, wenn man sich entschließt in der Öffentlichkeit zu stehen, dann muss man damit rechnen. Man hat einfach Ecken und Kanten und stößt damit auch irgendwo mal an, aber ich gehe damit gelassen um."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de