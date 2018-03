Pietro Lombardi (25) und Kay One (33) sind im Höhenflug: Ihr gemeinsamer Song "Se­ño­ri­ta" knackt alle Rekorde – und steht an der Spitze der Charts. Wirklich unbekannt klingt der Gute-Laune-Hit aber nicht, wie Pietros Ex-Global Gladiators-Kollege Oliver Pocher (39) jetzt bei der "Tanz der Vampire"-Premiere im Gespräch mit Promiflash betonte: "Ich meinte, das im Sommer schon mal gehört zu haben, aber es ist sehr gut geworden!” Holt der Comedian hier etwa zum Schlag gegen seinen Kumpel aus?



