Steißbeinbruch: Sandy Meyer-Wölden lacht trotz Schmerzen

Alessandra Meyer-Wölden (42) hat ihre Follower über ein schmerzhaftes Missgeschick informiert: Die Unternehmerin und Ex-Frau von Oliver Pocher (47) hat sich bei einem Sturz das Steißbein gebrochen. In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" erzählte die 42-Jährige, dass sie vor über einer Woche in weißen Schlappen ausgerutscht und dabei gegen eine Tischkante geprallt sei. "Es tut höllisch weh", schilderte sie den Vorfall und die Folgen, mit denen sie seitdem zu kämpfen hat. Auf Instagram teilte sie zudem eine Story, in der sie berichtete, dass das Sitzen mittlerweile etwas leichter falle – dennoch würden starke Schmerzen ihren Alltag weiterhin erschweren.

Trotz allem beweist Alessandra jede Menge Humor. In einem Podcast-Ausschnitt, den sie auf Instagram teilte, schildert sie ihre schmerzhafte Bruchlandung. Oliver Pocher, bekannt für seine spitze Zunge, konnte sich ein paar Seitenhiebe nicht verkneifen: "Du bist in deinen Hermès-Schlappen ausgerutscht. Das ist das, was ich gehört habe", witzelte der Komiker – sehr zur Belustigung von Alessandra. "Ja, in meinen kleinen weißen Schlappen bin ich ausgerutscht und gegen die Tischkante geknallt", bestätigte sie lachend. Trotz der ernsten Verletzung fanden die beiden offenbar ihren Spaß – das "Scheißbein" sorgte im Gespräch für einige humorvolle Momente.

Dass die Unternehmerin schmerzhaftes Pech mit Humor nehmen kann, überrascht nicht – schließlich hat sie schon in der Vergangenheit bewiesen, dass sie sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Alessandra und Oliver pflegen trotz ihrer Scheidung ein lockeres Verhältnis, was nicht zuletzt in ihrem gemeinsamen Podcast deutlich wird, in dem die beiden regelmäßig miteinander scherzen. Neben ihrem beruflichen Engagement als Model und Unternehmerin spielt auch ihr Leben als Mutter von fünf Kindern eine große Rolle. Mit ihrer positiven Einstellung meistert sie immer wieder die verschiedenen Herausforderungen des Alltags - und in diesem Fall, einem gebrochenen Steißbein.

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, April 2024

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher in Baden-Baden, August 2024

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023