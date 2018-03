Was für ein Schnappschuss! Sängerin Sarah Lombardi (24) ist zwar gerade erst aus dem sonnigen Nashville zurück in Deutschland, den Sommer vermisst sie allerdings jetzt schon. Das ließ die 24-Jährige ihre Follower jetzt inklusive eines heißen Pool-Pics auf Instagram wissen. Auf dem Bild, das im Juli auf Teneriffa entstand, liegt die Schönheit im Badeanzug am Beckenrand und streckt ihre schlanken Beine ins Wasser. Ob Sarah diese sexy Pose für ihren Verflossenen Michal öffentlich macht? In jedem Fall kommt das Foto bei ihren Anhängern an. "Wunderschöne Beine" und "Mit dir an meiner Seite wäre der Winter auch vollkommen o.k.", wird kommentiert.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de