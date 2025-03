Sarah Engels bezieht Stellung zu angeblichen Eheproblemen

Sarah Engels (32) musste sich in den vergangenen Tagen mit einigen unschönen Gerüchten herumschlagen: Unter anderem behauptete ein Insider, dass die Ehe der Sängerin mit Julian (31) alles andere als rosig laufe. Nun meldet sich die zweifache Mama auf Instagram zu den Munkeleien zu Wort. "Ich dachte eigentlich schon, dass unsere Ehe perfekt ist", schreibt sie zu einem Foto, auf dem sie und ihr Partner sich küssen, ergänzt dann aber: "Nein, Spaß beiseite. Wir haben dieses eine Leben, das wir leben dürfen, und ich bin sehr glücklich, es mit dir zu teilen, Julian."

Dann stellt die Musikerin klar, dass natürlich nicht immer alles glattlaufe – was aber auch vollkommen in Ordnung sei. "Dafür muss es nicht perfekt sein – das wäre langweilig", stellt Sarah klar. Für sie sei die Ehe dennoch alles, was sie sich wünsche. "Solange wir uns haben, solange wir genau das fühlen, haben wir alles – egal wie stark die Wellen schlagen", beendet die Influencerin ihre kleine Liebeserklärung an den Ex-Kicker.

Die Gerüchte über eine mögliche Ehekrise waren aufgekommen, nachdem ein Insider sich gegenüber Bild über die Beziehung der beiden geäußert hatte. Demnach sollen viele Leute aus Julians Umfeld nicht gut auf die DSDS-Bekanntheit zu sprechen sein. Unter anderem auch, weil Sarah ihren Partner angeblich kontrolliere und somit dazu beitragen soll, dass er seine Freunde aus der alten Heimat kaum noch treffe.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Ehemann Julian, Juli 2024

Getty Images Julian und Sarah Engels im Dezember 2024

