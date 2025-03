So geht Sängerin Sarah Engels mit Hasskommentaren im Netz um

Sarah Engels (32) sprach in einer Instagram-Fragerunde über den Umgang mit Hasskommentaren und gab dabei einen Einblick in ihre Gefühle. Die Sängerin, bekannt für ihre offene Art, antwortete auf die Frage eines Fans, wie sie mit solchen Angriffen aus dem Netz umgehe: "Natürlich gehen manche Dinge auch nicht spurlos an mir vorbei – ich bin schließlich auch nur ein Mensch." Sie betonte, dass es Tage gebe, an denen sie solche Kommentare sehr verletzen. Dennoch versuche sie, sich ihrer selbst bewusst zu bleiben und sich nicht von derartigen Meinungen bestimmen zu lassen.

Sarah machte in ihrer Antwort deutlich, dass der Umgang mit Negativität im digitalen Raum für sie Teil des öffentlichen Lebens sei. Gerade in den sozialen Medien, wo oftmals nur einzelne Momente oder Ausschnitte des Lebens geteilt werden, sei es leicht, ein verzerrtes Bild von einer Person zu bekommen. "Oft reicht ein kleiner Ausschnitt, um ein ganzes Bild zu formen", erklärte die zweifache Mutter und betonte, wie wichtig es sei, seiner eigenen Linie treu zu bleiben. Zudem habe sie gelernt, souveräner mit solchen Situationen umzugehen und sich nicht von falschen Eindrücken aus der Ruhe bringen zu lassen.

Die Sängerin, die durch ihre Teilnahme bei DSDS bekannt wurde, gibt ihren Followern einen authentischen Blick hinter die Kulissen ihres Lebens. Neben privaten Momenten mit ihren zwei Kindern teilt sie auch inspirierende Reiseimpressionen und Einblicke in ihre musikalische Entwicklung. Sarah steht dabei für Authentizität und Offenheit, was sie zu einer beliebten Social-Media-Persönlichkeit macht. Doch ihre Transparenz hat auch ihre Schattenseiten: Derzeit kursieren hartnäckige Gerüchte über ihre Ehe mit Julian Engels (31). Dennoch lässt sie sich nicht von den Spekulationen aus der Bahn werfen.

Getty Images Sarah Engels im November 2024

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im März 2025

