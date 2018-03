Miguel Pablo dreht wieder YouTube-Videos! Erst vor knapp einer Woche schockte der Webstar seine Fans auf der Videoplattform mit einem krassen Geständnis: Der 19-Jährige leidet an einer schweren Psychose, die durch Alkohol- und Drogenkonsum ausgelöst wurde! Doch davon möchte sich Miguel nicht unterkriegen lassen: "Im Augenblick geht es mir Schritt für Schritt besser und ich versuche auch in nächster Zeit normale Videos für euch zu posten", erklärte er auf seinem YouTube-Channel. Und das setzt er schon jetzt in die Tat um: Mit seiner großen Schwester drehte er eine Fußball-Challenge, die bei seinen Fans super ankam!



