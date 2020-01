Miguel Pablo hat seine Fans hinters Licht geführt! Anfang Dezember hatte der YouTuber eine überraschende Nachricht zu verkünden: Er outete sich als homosexuell. Doch das war noch nicht alles. Gleichzeitig stellte er seiner Community seinen Freund Sascha vor. Wegen dieser Offenbarung wurden der Webstar und sein vermeintlicher Partner mächtig im Netz angefeindet. Jetzt verrät Miguel, dass sein Outing ein Fake gewesen sei!

In seinem neuen YouTube-Video erklärt der 21-Jährige, dass es sich bei der Enthüllung um ein Experiment gehandelt habe. Er zeigt eine Rückblende vom 3. Dezember, in der er zusammen mit Sascha die Idee in die Tat umsetzte. "Wir wollten einfach nur klarstellen, dass es absolut nicht schlimm ist, wenn man schwul ist", sagt er und erzählt, dass es Zeiten gegeben habe, in denen er selbst homophobe Gedanken gehabt habe. "Menschen machen Fehler. Das rechtfertigt das nicht. Ich habe Scheiße gebaut. Wir haben das zu lange durchgezogen", gibt Miguel zu und entschuldigt sich bei seiner Community auch mit Sascha auf ihrem gemeinsamen YouTube-Account. Er wolle das Experiment noch zu einer Doku zusammenschneiden und den Film eines Tages veröffentlichen, damit seine Fans seine Beweggründe besser nachvollziehen können.

Bei Miguels Bewunderern ging der Versuch schon jetzt ziemlich nach hinten los. Unter seinem Clip zeigen sie nur wenig Verständnis für seinen Test. "Du bist der Prototyp von Soziopath und Betrüger der härtesten Sorte: skrupellos berechnend und die Schuld immer woanders abladen und im Notfall voll auf die Tränen-Mitleidsdrüse drücken", kommentierte beispielsweise ein Zuschauer das Video.

Instagram / _miguelpablo_ Miguel Pablo und sein Kumpel Sascha

Instagram / _miguelpablo_ Miguel Pablo im November 2019

Instagram / _miguelpablo_ YouTuber Miguel Pablo und Sascha

