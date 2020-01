Miguel Pablo hat sich mit seinem Fake-Outing auf YouTube viele Feinde gemacht! Im Dezember verblüffte der Webvideo-Produzent seine Fans noch mit einem überraschenden Geständnis: Der Paderborner habe festgestellt, dass er homosexuell ist, stellte seiner Community sogar schon seinen festen Freund vor und drehte mit ihm etliche Videos in der Vorweihnachtszeit. Am vergangenen Montag folgte schließlich die herbe Enttäuschung, denn das Coming-out sei komplett erdacht gewesen, er und sein Partner hätten stattdessen ein soziales Experiment geplant. Das ging nicht nur seinen Web-Kollegen gegen den Strich: Jetzt äußert sich der Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn zum Skandal.

"Menschen werden beleidigt, diskriminiert, geschlagen, angespuckt und vieles mehr, wenn sie sich als homosexuell outen. Du verdienst damit 'ne Menge Geld, Respekt und jede Menge Zuspruch, um deinen 'Fans' dann zu sagen, dass alles nur ein Experiment/Spaß war... Ekelhaft!", zieht Lars ein drastisches Fazit aus Miguels Video in seiner Instagram-Story. Einige YouTuber warfen dem 22-Jährigen zudem vor, den Zeitpunkt des angeblichen Coming-outs genau geplant zu haben – immerhin verdienen YouTuber gerade im Dezember das meiste Geld mit ihren Clips, vor allem durch gestiegene Werbeeinnahmen.

Auch der Podcaster äußert sich in seinem Statement zum Thema Geld in seinem Post: "Was Menschen für ein paar Kröten alles machen. Die Einnahmen, die du mit den Videos machst, werden sicherlich an eine Organisation gespendet, die sich für die LGBTQ-Community starkmacht, nicht wahr? Vermutlich nicht...", antwortet Lars schließlich selbst auf seine Frage. Miguel bittet indes seine Follower um eine zweite Chance.

Instagram / _miguelpablo_ Miguel Pablo, YouTuber

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn im August 2019

Instagram / _miguelpablo_ Miguel Pablo, YouTuber

