Sie ist wieder glücklich verliebt! Erst vor zwei Monaten gaben Denise Temlitz und Patrick Cuninka (27) ihre Trennung bekannt, jetzt ist die Ex-Bachelor-Kandidatin wieder frisch vergeben – und das nicht an einen Unbekannten. Der Glückliche? Berlin - Tag & Nacht-Star Pascal Kappés. Auf Instagram lässt der seinen Gefühlen nun freien Lauf: "Ich bin überglücklich, es endlich öffentlich zu machen. Denise ist die Frau, die mich glücklich macht und mich so nimmt wie ich bin." Was wohl deren Ex Patrick zu den plötzlichen Liebes-News sagt?



