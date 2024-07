Streitereien mit Anne: Wie sieht es bei Familie Merten aus?

Einst gingen Anne Wünsche (32) und Henning Merten (34) zusammen durchs Leben. Die zwei Reality-TV-Bekanntheiten haben sogar gemeinsamen Nachwuchs – doch das Paar entzweite sich. Seither tragen sie ihre Streitigkeiten hin und wieder in der Öffentlichkeit aus. Aktuell scheint sich das jedoch etwas gelegt zu haben, wie Denise Merten (33), Hennings Partnerin, Promiflash bei der mates date "Summer Edition" verrät: "Im Moment läuft es ganz gut. Ich bin immer vorsichtig dabei, das auszusprechen, aber so wie jetzt ist es eigentlich ganz angenehm." Für die Brünette sei es das Beste, sich aus der Angelegenheit so gut es geht rauszuhalten. Es liege einzig und allein an Henning und Anne. "Die beiden müssen halt lernen, miteinander klarzukommen."

In der Patchworkfamilien-Situation, die sie, ihren Partner und die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin miteinander verbindet, sei es für Denise am wichtigsten, dass "das alles klappt, ein bisschen harmoniert" – das sei auch für die Kinder besonders wichtig. Damit Harmonie herrschen kann, müsse allerdings zuerst einmal die Kommunikation untereinander funktionieren. "Wenn beide Eltern in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren und zu reden, dann geht der Rest eigentlich von allein", betont Denise.

Zuletzt sorgten Denise, Henning und Anne für Aufsehen, als sich das Paar über die Freizügigkeit und den OnlyFans-Kanal von Anne äußerte. Sie können nicht verstehen, wie sie sich als Mutter so in den sozialen Medien zeigen kann. Das Erotik-Model äußerte sich daraufhin genervt auf Instagram: "Witzig, wenn Frauen mich öffentlich für meine Freizügigkeit kritisieren und es Monate später selbst tun. Nennt man unauthentisch". Damit bezieht sich die Blondine wohl auf ein Foto von Denise, auf dem sie im Bikini posiert.

Instagram / denisemerten Denise Merten, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotik-Model

Findet ihr auch, dass Kommunikation wichtig ist?



