Viele Probleme: Wollen Henning und Denise Merten noch Babys?

Liegt die Familienplanung von Denise (33) und Henning Merten (33) immer noch auf Eis? Die Influencerin und der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller sind beide bereits Eltern. Denise hat mit ihrem Ex-Mann Pascal Kappés (33) einen Sohn und Henning ist Vater zweier Töchter. Außerdem adoptierte er die Schwester seiner Tochter Juna, die er mit Anne Wünsche (32) hat. Das Verhältnis zu seiner einstigen Partnerin ist jedoch alles andere als harmonisch. Das beeinflusst offenbar auch Denise und Hennings Sichtweise auf weiteren Nachwuchs!

"Es ist nie nicht da, dieses Thema. Es ist schon so, dass wir viel darüber sprechen", verriet Denise im Interview mit Promiflash bei der Dr. Sindsen Fashionshow. Es sei jedoch eine schwierige Angelegenheit, weil sie schon so viele Kinder haben und in einer Patchworkfamilie leben. Das bringe auch einige Probleme mit sich, für die man sich rechtfertigen müsse. "Man hat Angst, noch ein Kind zu machen, weil man da so an den Pranger gestellt wird", betont Henning.

Das Paar lässt sich aber in Bezug auf die Kinderplanung nicht unter Druck setzen. "Uns ist es egal, was die anderen denken oder was von einem erwartet wird, weil es bei einem Kind nicht um irgendeine Erwartung geht. Das müssen wir zu 100 Prozent wollen und uns auch sicher sein", erklärt Denise. Denn nur dann sollte man ihrer Meinung nach ein Kind in die Welt setzen. Bei ihnen laufe es zwar gut, doch der Stress im Hintergrund gehe auch nicht spurlos an der Beziehung vorbei.

Instagram / denise_merten Henning und Denise Merten mit ihrem Hund

ActionPress Henning und Denise Merten im Februar 2024

Wehnert, Matthias / ActionPress Henning und Denise Merten bei Dr. Sindsens Release-Party

